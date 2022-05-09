Avrupa borsaları enflasyon endişeleriyle düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, küresel yatırımcıların enflasyon endişeleriyle riskli varlıklardan çıkış yapmasının ardından haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,9 azalarak 417,46 puana indi.
Teknoloji şirketlerinin hisseleri bugünkü satışlarla ortalama yüzde 4,7'nin üzerinde düşüş gösterirken, bu durum hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı.
Stoxx 600 Seyahat ve Eğlence Endeksinin yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetmesi dikkati çekti.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,75 azalışla 6.086.02 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,15 düşüşle 13.380,67 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,32 kayıpla 7.216,58 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,74 değer kaybederek 22.832,56 puana düştü.
Euro/Dolar paritesi ise TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,34 artarak 1,059 seviyelerinde işlem gördü.