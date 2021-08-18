  1. Dünya Gazetesi
  2. Borsa Haberleri
  3. Avrupa borsaları Fed tutanakları öncesi karışık seyirle kapandı
Takip Et

Avrupa borsaları Fed tutanakları öncesi karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, FOMC toplantısına ilişkin tutanakları bu akşam açıklaması öncesinde günü karışık seyirle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 arttı ve 474,42 puana yükseldi.

Seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri, bugün ortalama yüzde 1’den fazla yükseliş gösterirken, maden şirketlerinin hisseleri yüzde 2,28 değer kaybetti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 azalarak 7.169,32 puana inerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,50 değer kazanarak 26.357,21 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 artarak 15.965,97 puana çıkarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,73 değer kaybederek 6.770,11 puana geriledi.

Analistler, yatırımcıların makro ekonomik verileri yakından takip ettiğini belirterek ekonomik gidişata ve para politikalarının geleceğine yönelik belirsizliklerin devam ettiğini kaydetti.

Etiketler
borsa