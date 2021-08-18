Avrupa borsaları Fed tutanakları öncesi karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları, FOMC toplantısına ilişkin tutanakları bu akşam açıklaması öncesinde günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 arttı ve 474,42 puana yükseldi.
Seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri, bugün ortalama yüzde 1’den fazla yükseliş gösterirken, maden şirketlerinin hisseleri yüzde 2,28 değer kaybetti.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 azalarak 7.169,32 puana inerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,50 değer kazanarak 26.357,21 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 artarak 15.965,97 puana çıkarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,73 değer kaybederek 6.770,11 puana geriledi.
Analistler, yatırımcıların makro ekonomik verileri yakından takip ettiğini belirterek ekonomik gidişata ve para politikalarının geleceğine yönelik belirsizliklerin devam ettiğini kaydetti.