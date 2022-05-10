Avrupa borsaları finans sektörü öncülüğünde yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, küresel piyasalarda satışların ardından haftanın ikinci işlem gününü finans sektörü öncülüğünde yükselişle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,68 artarak 420,29 puandan günü tamamladı.
Stoxx 600 finansal hizmetler endeksi günü yüzde 1,42 artıda kapattı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 artarak 6.116,91 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,04 değer kazanarak 23.069,78 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,15 yükselişle 13.534,74 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37’lik artışla 7.243,22 seviyesinden kapandı.
Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,13 azalışla 1,054 seviyelerinden işlem gördü.