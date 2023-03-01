Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.914 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 7.294 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 9.402 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 27.614 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,3 değer kaybetmesinin ardından bugün yükselişe geçerek 1,0640'tan işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği endişelerinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, buna karşın Çin'de beklentilerin üzerinde gelen ekonomik verilerin küresel çapta risk iştahındaki artışı desteklediğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artışlarına 2024'e kadar devam edeceği endişeleri ile Avrupa'da tahvil faizlerinin yükselişini sürdürdüğünü aktaran analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Almanya'da enflasyon ile ABD'de inşaat harcamalarının izleneceğini bildirdi.

10 yıllık tahvil faizi Almanya'da yüzde 2,72'yle Temmuz 2011'den ve Fransa'da yüzde 3,20 ile Haziran 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken, İngiltere'de yüzde 3,90'ın üzerini test etti.