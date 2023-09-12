Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 456,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 15.774 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 primle 7.506 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 9.456 puanda seyrederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.273 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 28.512 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,4 artışla 1.0750 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 1,0720 seviyesinde dengelendi.

Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri takip edilecek

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan yükselişin genele yayılmasıyla dün pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yatırımcıların nispeten daha temkinli davrandığını söyledi.

Bölgede enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatlarına etkisinin sürdüğünü aktaran analistler, bugünden itibaren yoğunlaşacak veri takviminin ekonomik aktivitenin ne durumda olduğuna yönelik vereceği sinyallerle fiyatlamalardaki oynaklığın artmasının olası olduğunu belirtti.

Bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, İngiltere'de açıklanan verilere göre, temmuzda işsizlik oranının yüzde 4,3 ile beklentilere paralel gerçekleştiğini kaydetti.