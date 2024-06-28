Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,64 üzerinde 8.232 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,38 primle 33.312 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,33 değer kazancıyla 10.988 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 artışla 7.537 puanda bulunuyor.

Kazimir: "ECB faizleri açısından sakin bir yaz bizi bekliyor"

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasındaki gevşeme hızının ne büyüklükte olacağına ilişkin sinyallerin aranmaya devam ettiğini aktarak, ECB üylerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından takip edildiğini kaydetti. ECB üyesi Peter Kazimir dün yaptığı açıklamada, bankanın faiz oranlarında sakin bir yaz mevsimi beklediğini belirterek, bu yıl bir faiz indirimi daha beklenebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.