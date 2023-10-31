Avrupa borsaları güne yüzde 0,4 yükselişle başladı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 kazançla 7.327 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 27.340 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 9.013 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 6.825 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay seyirle1,0610'da seyrediyor. Dün Almanya'da yıllık enflasyon, ekimde yüzde 3,8'e inerek, Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, ülke ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 0,8 daralmasına karşın beklentilerden daha iyi performans gösterdi.

Söz konusu veriler bölgede enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların yavaş yavaş da olsa meyve verdiğine işaret ederken, ekonomik aktivitenin öngörülenden daha iyi olması resesyon endişelerinin sınırlı da olsa yatışmasına katkı sağladı. Bugün de gözler Avro Bölgesi için büyüme ve enflasyon verilerine çevrilirken, petrol fiyatlarındaki gerileme de bölgede risk iştahının güçlü seyretmesine yardımcı oluyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık seyrin sürdüğünü belirterek, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugünkü toplantıda aldığı kararların piyasalarda oynaklığı artırdığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

Öte yandan, BoJ, bugünkü kararında politika faizini yüzde eksi 0,1'de sabit bıraktı. Banka, artı-eksi yüzde 0,5 bulunan getiri eğrisi hedefini politika metninden kaldırırken, daha önce tavan fiyat olarak belirlediği yüzde 1 seviyesini ise bundan sonra referans noktası olarak alacağını duyurdu.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyonun yanı sıra ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade etti.