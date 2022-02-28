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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle günü düşüşle kapattı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Rus ekonomisine yönelik yeni yaptırımların etkisi, haftanın ilk işlem gününde piyasalarda hissedildi.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 değer kaybederek 453,11 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 azalarak 7.458,25 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,73 düşerek 14.461,02 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,39 değer kaybıyla 6.658,83 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,39 gerileyerek 25.415,89 puana indi.

Euro/dolar paritesi, TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 0,524’lük düşüşle 1,121 seviyesinde bulunuyor.

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