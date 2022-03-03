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Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları, Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilimin etkisiyle günü düşüşle kapattı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,96 değer kaybederek 437,58 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,58 azalarak 7.237,78 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,16 düşerek 13.698,40 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,84 değer kaybıyla 6.378,37 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,35 gerileyerek 23.958,83 puana indi.

Euro/dolar paritesi TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 0,62’lik düşüşle 1,105 seviyesinde bulunuyor.

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