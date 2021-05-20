Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları, risk algısındaki iyileşmenin etkisiyle günü yükselişle kapattı.
Avrupa'da borsalar yatırımcıların risk iştahındaki artışın ve ABD Merkez Bankasının (Fed) açıkladığı toplantı tutanaklardaki mesajların gün içindeki yansımalarıyla günü yükselişle tamamladı.
Çin'in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para ile hizmet vermesini yasaklamasının ardından dün kripto para piyasasında da sert düşüşlerin ardından toparlanmalar görüldü.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 artışla 441,69 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,00 artarak 7.019,79 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,70 değer kazanarak 15.370,26 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,29’luk artışla 6.343,58 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,88’lik yükselişle 24.702,11 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.04 itibarıyla yüzde 0,39’luk artışla 1,222 seviyelerinden işlem gördü.