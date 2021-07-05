Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün yapılan 18. Bakanlar Toplantısı’nın petrol fiyatları üzerindeki olası etkileri nedeniyle Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Piyasalarda, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın COVID-19 salgınına ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin yapacağı açıklama bekleniyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısının başarılı olması için "biraz uzlaşı ve rasyonellik" talebinde bulunmuştu.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,34 artışla 458,36 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 artarak 7.164,91 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,08 değer kazanarak 15.661,97 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22’lik artışla 6.567,54 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63’lük yükselişle 25.441,34 puana ulaştı.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 0,03’lük yükselişle 1,187 seviyelerinden işlem gördü.

OPEC+ 18. Bakanlar Toplantısı, geçen hafta iki gün üst üste yapılan görüşmelerde, üretim politikasına yönelik anlaşmaya varılamaması üzerine bugüne ertelenmişti.