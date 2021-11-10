Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

Piyasalarda yüksek enflasyonun tahmin edildiğinden daha uzun süre etkisini hissettirmesinden endişe ediliyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 0,9 artarak beklentileri aşarken yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın en yüksek artışını gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden, enflasyon eğilimini tersine çevirmenin en önemli öncelik olduğunu belirterek Ulusal Ekonomi Konseyinden enerji fiyatlarının düşürülmesi üzerinde çalışmasını ve Federal Ticaret Komisyonundan enerji sektöründeki piyasa manipülasyonlarına karşı harekete geçilmesini istediğini bildirdi.

Çin'de de üretici enflasyonu için gösterge kabul edilen imalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarının hesaplandığı Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ekimde rekor seviyede artış gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre ÜFE ekimde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 arttı.

Bu artış, büronun fiyat endeksi verilerini yayımlamaya başladığı 1996'dan bu yana en yüksek oran oldu.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,22 artışla 483,76 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91 artarak 7.340,15 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 değer kazanarak 16.067,83 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03’lük artışla 7.0455,16 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44’lük yükselişle 27.561,00 puana ulaştı.