Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

Avrupa borsaları açılışının hemen ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 521,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 18.686 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 8.196 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 34.392 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 azalışla 7.657 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,5 gerilemeyle 11.199 puanda bulunuyor.

Haftanın önemli verileri

15 Temmuz'da ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağı beklentilerinin gücünü koruduğunu, yatırımcıların Powell'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki politikalarına dair daha fazla ipucu arayacağını söyledi.

Analistler, bugün veri gündeminde Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksinin öne çıktığını dile getirdi. Bu hafta Avrupa borsalarının gündeminde en önemli yeri Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı alıyor.