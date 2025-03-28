Avrupa borsaları haftayı düşüşle kapattı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,77 değer kaybıyla 542,1 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 azalarak 8.658,85 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93 değer kaybıyla 7.916,08 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,92 düşüşle 38.739,3 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,96 değer kaybıyla 22.461,52 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 0,17 artışla 1,082 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşında atacağı yeni adımlara ilişkin endişeler risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ederken yatırımcılar, ABD Başkanı'nın otomobil endüstrisine yönelik tarife kararına birçok ülkeden tepkileri yakından takip ediyor.

Trump'ın nisan ayından itibaren otomobil ithalatına gümrük vergisi getireceğini açıklaması, özellikle Avrupalı otomobil üreticileri ve tedarikçileri üzerinde güçlü baskı oluşturuyor.

Öte yandan, Trump'ın yeni otomobil tarifelerini açıklamasının ardından tırmanan küresel ticaret gerilimleri ve bunun sonuçlarına ilişkin endişeler, altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı.

Bugün altının ons fiyatı 3 bin 86 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Yeni yılın ilk gününe yaklaşık 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 470 dolar değer kazandı, bu yıl 18 kez rekor yeniledi.