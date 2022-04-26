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Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,9 değer kaybederek 441,1 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,2 düşerek 13.756,4 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 değer kaybıyla 6.414,57 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,95 gerileyerek 23.681,76 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,08 artarak 7.386,19 puana çıktı.

Euro/dolar paritesi TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,48 değer kaybederek 1,066 seviyelerinden işlem gördü.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa Haberleri

Borsa günü düşüşle tamamladı
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