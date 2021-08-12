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Avrupa borsaları İngiltere hariç hafif yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, ekonomilerde görülen güçlü toparlanmaya rağmen yatırımcıların artan COVID-19 vakalarına ilişkin endişelerinin etkisiyle, günü, İngiltere FTSE 100 endeksi hariç "hafif" yükselişle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,11 artışla 474,84 puana çıktı. Otomobil üreticisi şirketlerin hisseleri ortalama yüzde 1,22 değer kazandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,38 artarak 26.557,84 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,70 değer kazanarak 15.937,51 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 yükselişle 6.882,47 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,37 kayıpla 7.193,23 puandan kapattı.

Euro/dolar paritesi TSİ 19.48 itibarıyla yüzde 0,03 artışla 1,174 seviyesinde bulunuyor.

 

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