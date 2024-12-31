Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor (31 Aralık 2024)
ABD yönetiminin 2025'te izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik belirsizliklerin etkisiyle küresel piyasalarda bugün negatif bir seyir izlendiğini belirten analistler yılbaşı tatili sonrası hafta boyunca işlem hacimlerinin düşük kalmasının beklendiğini belirtti. Avrupa borsalarında yılın son işlem gününde İspanya hariç negatif bir seyir öne çıkıyor.
Avrupa borsalarında Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalışla 504,48 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 8.100 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.307 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 kazançla 11.542 puandan işlem görüyor. Analistler yılbaşı tatili sonrası hafta boyunca işlem hacimlerinin düşük kalmasının beklendiğini ifade etti.
Yılbaşı tatili sebebiyle Almanya'da DAX 40 endeksi ve İtalya'da MIB 30 endeksinde işlem gerçekleştirilmezken, İngiltere ve Fransa'da borsalar erken kapanacak.