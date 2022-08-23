Avrupa borsaları, İtalya hariç günü düşüşle kapattı

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,42 değer kaybederek 431,35 puana geriledi.

Sağlık ve medya sektörlerindeki şirketlerin hisseleri sırasıyla ortalama yüzde 1,61 ve yüzde 1,65 değer kaybederken, petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 3,15 değer kazandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 azalarak 7.488,11 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 düşerek 13.194,23 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kaybıyla 6.362,02 puana geriledi.

Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,97 artarak 22.380,06 puana yükseldi.

Euro/dolar paritesi TSİ 19.45 itibarıyla yüzde 0,32’lik artışla 0,998 seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) enflasyonu frenlemek için daha agresif faiz artırımına gideceği endişesi taşırken, Fed'in Wyoming'de 25-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu da bu hafta odak noktası olacak.

Sempozyumda, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın, Fed'in enflasyonu frenlemek yaklaşımına biraz daha ışık tutması bekleniyor. Powell'ın, Fed'in enflasyonu yüzde 2'ye geri getirecek kadar sıkı politika yapma taahhüdünü yinelemesi de öngörülüyor.