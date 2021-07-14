Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 azalarak 460,56 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 azalışla 7.091,19 puana düşerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,15 artışla 25.194,33 puana çıktı. Almanya'da DAX 30 ve Fransa'da CAC 40 endeksleri ise değişim göstermedi.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,47 artışla 1,183 seviyesinden işlem gördü.

ABD'de beklenenden yüksek gelen enflasyon verisinin ardından Avrupa borsalarında dün hakim olan karışık seyir bugün de devam etti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de de enflasyon haziranda beklenenden fazla artış gösterdi. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen ay yüzde 2,2 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 2,5 artış kaydetti.