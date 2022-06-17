Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,09 artarak 403,25 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak 13.126,26 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 yükselerek 21.788,87 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 değer kaybederek 7.016,25 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 azalarak 5.882,65 puana indi.
Avrupa Birliği üyesi ülkeler, çok uluslu şirketlere yüzde 15 küresel asgari kurumlar vergisi uygulanması konusunda uzlaşı sağlayamadı.
Euro Bölgesi'nde mayısta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8,1'e ulaştı.