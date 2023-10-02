Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalışla 448,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek 15.355 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.578 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 7.115 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 9.437 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 28.250 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 1,0540 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD hükümetinin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısının onaylanmasının ardından pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta dünya genelinde açıklanacak olan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in "şahin" adımlarına karşın hala çok sıcak olduğunu hatırlatan analistler, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin Banka'nın politika adımları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikileminin en fazla hissedildiği bölge olan Avrupa'da son açıklanan verilere göre, enflasyonist baskının zayıfladığını anımsatarak, bölgedeki ekonomik aktiviteye dair işaretler veren PMI verilerinden resesyon olasılığına ilişkin sinyaller alınıp alınmayacağının yatırımcılar tarafından takip edildiğini söyledi. Geçen hafta açıklanan veriler göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da enflasyonun yıllık yüzde 4,5 ile beklenenden de düşük gelmesi ve Avro Bölgesi'nde öncü Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık yüzde 4,3 artışla tahminlerin altında kalması, bölge ekonomisine dair iyimserliği artırmıştı.

Hafta içinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, banka üyelerinin açıklamalarının da yakından takip edileceğini ifade etti. Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de konut fiyat endeksi eylülde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık yüzde 5,3 azalarak beklentileri aştı. Ülkede imalat sanayi PMI da eylülde 44,3 ile tahminlerin hafif üzerinde gerçekleşti.