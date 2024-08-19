Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 511,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 18.300 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 8.295 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 33.160 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışının hemen altında 7.447 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,2 değer kazancıyla 10.970 puanda bulunuyor.

Cuma gününü yüzde 0,5 yükselişle 1,1028'den tamamlayan Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1,040 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek sinyallerin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ayki toplantıda politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakıldığını kaydeden analistler, yarın bölgede açıklanacak enflasyon verilerinin bankanın yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik fiyatlamaları etkileyebileceğini aktardı.

Öte yandan Almanya'da hükümet, cuma günü, harcama planını kurtarmayı amaçlayan bir uzlaşmayla 2025 bütçe açığı hedefini 17 milyar Eurodan 12 milyar Euroya düşürmek için bir anlaşmaya vardı.

Maliye Bakanı Christian Lindner, 12 milyar Euroluk hedef hakkında tek haneli rakamlarda bir hedef olmasının daha iyi olacağını belirterek, "Hedef, maliye bakanı olarak istediğimden biraz daha yüksek." ifadesini kullandı.

Analistler, bugün ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini kaydetti.