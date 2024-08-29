Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 521,85 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 18,795 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 8.349 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 33.950 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.586 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,1 artışla 11.338 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,6 düşüşle 1,1120'ten tamamlayan Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yatay seyirle 1,1124 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, dün Nvidia'nın olumlu bilanço sonuçlarına karşın satış ağırlıklı seyrini sürdürürken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) sene sonuna kadar en az iki faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını belirterek, bölgede açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin üçüncü bir faiz indirimine kapıyı aralayabileceğini bildirdi.

Bugün, Almanya'da enflasyon ile ABD'de büyüme ve 2. çeyreğe ilişkin kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.