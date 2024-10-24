Avrupa borsaları pozitif seyrini sürdürürken yatırımcıların dikkati makroekonomik verilerde

Avrupa borsaları yeni işlem gününe pozitif seyirle başladı. İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 34.879 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer artışıyla 7.537 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2 kazançla 11.880 puandan işlem görüyor.

Lagarde'ın açıklamaları veri odaklı karar alma sürecine işaret ediyor

Küresel piyasalar, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin sonuçları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle karışık seyrediyor. Bölge genelinde ekonomik aktivitenin yavaşladığına ilişkin sinyaller Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika alanını sıkılaştırsa da, Başkan Christine Lagarde dün yaptığı açıklamalarda veri odaklı karar almaya devam edeceklerini yineledi.

Tahvil piyasalarındaki satış baskısının Avrupa'da da etkili olduğu görülürken, dün Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,339 ile 3 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

İmalat sanayi ve hizmet sektörü PMI...

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin aralıktaki toplantıda 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan ihtimalinin de fiyatlamalara dahil olduğu görülüyor. Bugün, dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.