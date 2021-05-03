Avrupa borsaları seyahatlerin yeniden başlaması umuduyla günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, üye ülkelere, AB tarafından onaylı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırma tavsiyesinin ardından günü yükselişle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,58 artışla 439,92 puana çıktı. Seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri, yatırımcılardan gelen alışlarla ortalama olarak yüzde 0,17 artış gösterdi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,66 değer kazanarak 15.236,47 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61'lik artışla 6.307,9 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,15'lik yükselişle 24.419,97 puana ulaştı.
Bugün resmi tatil nedeniyle İngiltere pay piyasalarında işlem gerçekleşmedi. Şirket hisselerinden Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu'nun hisseleri, yaz sezonunda 100'den fazla tatil bölgesine uçuşlar planladığını duyurmasından sonra yaklaşık yüzde 2,6 değer kazanarak günü tamamladı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.10 itibarıyla yüzde 0,32 artışla 1,206 seviyelerinden işlem gördü.