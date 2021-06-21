Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,7 artışla 455,23 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 artarak 7.062,29, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 değer kazanarak 15.603,24, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51'lik artışla 6.602,54 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,71'lik yükselişle 25.397,72 puana ulaştı.
Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.34 itibarıyla yüzde 0,46 değer kazanarak 1,191 seviyelerinden işlem gördü.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivitenin bu çeyrekten itibaren hızlanmasını beklediklerini bildirdi.