Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,62 artışla 455,63 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,25 artarak 7.125,16, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,47 değer kazanarak 15.603,81, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71'lik artışla 6.553,82 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,73'lük yükselişle 25.286,06 puana ulaştı.
Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.22 itibarıyla yerinde seyrederek 1,185 seviyelerinden işlem görüyor.
Yatırımcılar, Avrupa’da ekonomik toparlanma beklentilerini olumlu karşıladı.
Euro Bölgesi'nde imalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi (PMI), haziranda 63,4'e yükseldi. Euro Bölgesi'nde işsizlik, mayıs ayında yüzde 7,9 seviyesine geriledi.
Almanya'da da reel perakende satışlar, mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,2 arttı.