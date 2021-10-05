Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı.
AA
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Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,17 artışla 456,03 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,94 artarak 7.077,1, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,05 değer kazanarak 15.194,49, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,52'lik artışla 6.576,28 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,95'lik yükselişle 25.956,02 puana ulaştı.
Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,12 değer kaybederek 1,161 seviyelerinden işlem gördü.
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