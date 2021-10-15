Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları bankacılık sektörünün öncülüğünde yükselişle kapandı.
Avrupa borsaları, banka hisselerindeki değer kazancıyla haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,74 yükselerek 469,39 puandan kapandı.
Stoxx 600 bankacılık ve enerji endekslerinin günü sırasıyla yüzde 1,72 ve yüzde 1,58 değer kazanarak kapatması dikkati çekti.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 artarak 6.727,52 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,81 değer kazanarak 26.489,18 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,81 yükselişle 15.587,36 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37'lik artışla 7.234,03 seviyesinden kapandı.
Euro/Dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,001'lik yükselişle 1,159 seviyelerinden işlem gördü.