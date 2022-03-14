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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,2 artışla 436,35 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 artarak 7.193,47, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,21 değer kazanarak 13.929,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,75'lik artışla 6.369,94 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,67'lik yükselişle 23.426,7 puana ulaştı.

Euro/dolar paritesi TSİ 20.52 itibarıyla yüzde 0,61 değer kazanarak 1,098 seviyelerinden işlem gördü.

AB, Rusya ekonomisinin savaş ve uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle bu yıl en az yüzde 15 oranında küçüleceğini öngördü.

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