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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, günü yükselişle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 3,06 artışla 448,45 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 1,62 artarak 7.291,68, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,76 değer kazanarak 14.440,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,68'lik artışla 6.588,64 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,34'lük yükselişle 24.284,85 puana ulaştı.

Euro/dolar paritesi TSİ 20.35 itibarıyla yüzde 0,37 değer kazanarak, 1,099 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanabileceği beklentisine odaklandı.

Avrupa Birliği (AB), Endonezya ve Hindistan'dan ithal edilen soğuk haddelenmiş yassı çelik ürünlere ilave gümrük vergisi getirdi.

Alman enerji şirketi E.ON, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle Gazprom'un Avrupa'daki şirketlerinden gaz alımını durdurdu.

Ukrayna ve Moldova, Avrupa elektrik şebekesine bağlandı.

Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı

Borsa Haberleri

Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı
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