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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları banka hisselerindeki değer kazancıyla haftanın ikinci işlem gününü yükselişle kapadı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,85 yükselerek, 458,65 puandan günü tamamladı.

Stoxx 600 bankacılık endeksinin günü yüzde 1,91 değer kazanarak kapatması dikkati çekti.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,17 artarak 6.659,41 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,98 değer kazanarak 24.533,84 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,02 yükselişle 14.473,2 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46’lık artışla 7.476,72 seviyesinden kapandı.

Euro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.26 itibarıyla yüzde 0,09 Artışla 1,102 seviyelerinden işlem gördü.

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