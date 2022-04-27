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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,73 artışla 444,31 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 0,53 artarak 7.425,61, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 değer kazanarak 13.793,94, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48'lik artışla 6.445,26 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63'lük yükselişle 23.830,11 puana ulaştı.

Euro/dolar paritesi TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,79 değer kaybederek, 1,055 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalar, Rusya-Ukrayna savaşına, Rusya'nın bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine doğalgaz tedarikini kesmesine ve ekonomik büyüme beklentilerinin zayıflamasına odaklandı.

Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurdu.

AB ticari araç pazarında toplam satışlar martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 azaldı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa Haberleri

Borsa günü yükselişle tamamladı
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