  1. Dünya Gazetesi
  2. Borsa Haberleri
  3. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Takip Et

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, günü yükselişle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,74 artarak 427,59 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,5 artışla 6.269,73 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,84 değer kazanarak 23.724,2 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,17 yükselişle 13.828,64 puana yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,44’lük artışla 7.347,66 puana tırmandı.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,13 artışla 1,054 seviyesinden işlem gördü.

ABD'de beklenenden yüksek gelen enflasyon verisine rağmen Avrupa borsaları kapanışta pozitif bir seyir izledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa Haberleri

Borsa günü düşüşle tamamladı
Bu konularda ilginizi çekebilir
borsa