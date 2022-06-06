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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,92 artışla 444,12 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 artarak 7.608,22, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,34 değer kazanarak 14.653,81, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98'lik artışla 6.548,78 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,65'lik yükselişle 24.565,67 puana ulaştı.

Euro/dolar paritesi TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,27 değer kaybederek 1,069 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalar, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve enflasyon endişelerine rağmen ABD'de açıklanan son makroekonomik veriler ile Çin’de salgının kontrol altına alınmasını olumlu karşıladı.

Avrupa borsaları finans sektörü öncülüğünde yükselişle kapandı

Avrupa Haberleri

Avrupa borsaları finans sektörü öncülüğünde yükselişle kapandı
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