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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, teknoloji hisseleri öncülüğünde haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 2,62 artışla 412,93 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,68 artarak 7.208,81, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,59 değer kazanarak 13.118,13, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,23'lük artışla 6.073,35 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,33'lük yükselişle 22.119,2 puana ulaştı.

Euro/dolar paritesi TSİ 19.38 itibarıyla yüzde 0,19 artarak 1,054 seviyesinden işlem gördü.

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