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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, yatırımcıların küresel ekonomiye ve parasal politikalarına ilişkin beklentilerinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,27 artışla 416,19 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,90 artarak 7.223,43 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak 13.231,82 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64’lük artışla 6.086,02 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,79’luk yükselişle 22.101,23 puana yükseldi.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,463’lük düşüşle 1,1053 seviyelerinden işlem görüyor.

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