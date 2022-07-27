Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed’in politika faizi kararı öncesi günü yükselişle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 artışla 428,12 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 artarak 7.348,23 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75’lik artışla 6.257,984 puana yükseldi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,52’lik yükselişle 21.480,70 puandan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,53 artışla 13.166,38 puandan kapandı.
Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,069’luk düşüşle 1,011 seviyelerinden işlem görüyor.