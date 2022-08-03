Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,51 artışla 438,29 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 artarak 7.445,68, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,03 değer kazanarak 13.587,56, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97'lik artışla 6.472,06 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1'lik yükselişle 22.574,9 puana ulaştı.
Euro/dolar paritesi TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,06 değer kaybederek 1,016 seviyelerinden işlem gördü.
Euro Bölgesi'nde ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,8 yükseldi.
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,2 azaldı.