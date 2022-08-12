Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, yatırımcıların küresel para politika adımlarına ve ekonomik büyüme görünümüne ilişkin beklentilerinin etkisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 artışla 440,87 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 artarak 7.500,89 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14’lük artışla 6.553,86 puana yükseldi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49’luk yükselişle 22.970,73 puandan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,74 artışla 13.795,85 puandan kapandı.
Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,601’lik azalışla 1,025 seviyelerinden işlem görüyor.