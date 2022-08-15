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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,34 artışla 442,35 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 artarak 7.509,15 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 değer kazanarak 13.816,61 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 yükselerek 6.569,95 puana ulaştı.

Euro/dolar paritesi TSİ 19.24 itibarıyla yüzde 0,84 değer kaybederek 1,017 seviyelerinden işlem gördü.

İngiltere'de ağustos ayında konut fiyatları yüzde 1,3 azaldı.