Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,39 artışla 453,45 puana ulaştı.
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Birleşik Krallık'ta FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 artarak 7.320,53 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68’lik artışla 7.320,53 puana yükseldi.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,15 artışla 15.728,41 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,24’lük yükselişle 28.233,80 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,18 artışla 1,086 seviyelerinde seyrediyor.