Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,07 artışla 539,64 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 artarak 8.634,8, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,7 değer kazanarak 22.539,98, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 yükselerek 7.876,36 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,33 artışla 38.557,38 puan oldu.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.36 itibarıyla yüzde 0,18 düşüşle 1,08 seviyesinden işlem gördü.
Avrupa'da yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması beklenen yeni tarifelere odaklandı.
Trump'ın "kurtuluş günü" olarak adlandırdığı 2 Nisan'da karşılıklı tarifeleri açıklaması bekleniyor.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin tarifelerine karşı güçlü biçimde misilleme yapmaya hazır olduklarını açıkladı.
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında yüzde 2,2 seviyesine düştü.
Avro Bölgesi'nde işsizlik ise şubat ayında yüzde 6,1 seviyesine geriledi.