Avrupa borsalarında Çin etkisi büyüyor

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi %0.3 geriledi, Çin'deki gelişmelere duyarlı olan madencilik ve otomotiv sektörleri en büyük kayıp veren sektörler oldular.

Asya borsaları, Çin'de fabrika çıkış fiyatlarının Haziran'da son yedi buçuk yıldaki en hızlı düşüşü kaydettiğini ve tüketici enflasyonunun 2021'den bu yana en yavaş seviyede gerçekleştiğini gösteren verilerin ardından baskılandı.

STOXX 600 endeksi Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin istihdam piyasasının dayanıklı olduğuna işaret ederek faiz artırımlarının devam edeceği endişelerine neden olması ve merkez bankası yetkililerinin sıkılaştırma yanlısı açıklamalarda bulunmasıyla geçen hafta yaklaşık dört ayın en kötü haftalık performansını kaydetti.

Bayer'in hisseleri, şirketin CropScience birimini ayırıp borsaya kote edebileceği yönünde çıkan haberin ardından %2.5 yükseldi.

Gucci'nin sahibi Kering'in hisseleri, şirketin lüks Fransız parfüm markası Creed'i satın almak üzere Haziran'da 3.5 milyar euro (3.83 milyar dolar) ödediğinin belirtildiği Financial Times haberinin ardından %0.3 geriledi.