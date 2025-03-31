Avrupa borsalarında Fransa depremi

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,51 değer kaybıyla 533,92 puan oldu.

Teknoloji şirketlerinin hisseleri bugünkü satışlarla ortalama yüzde 2,01 düşüş gösterirken, bu durum hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı.

Avrupa'nın bankacılık endeksi yüzde 1,96 gerilerken, otomotiv şirketlerinin hisseleri yüzde 2,60 değer kaybetti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88 azalarak 8.582,81 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,33 değer kaybıyla 22.163,49 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,77 düşüşle 38.051,99 puana geriledi.

Fransa'da ise CAC 40 endeksi Paris Ceza Mahkemesinin Le Pen'i kamu fonlarını zimmetine geçirmekten suçlu bularak 2027'de yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylığını imkansız hale getirmesinin ardından yüzde 1,58 değer kaybıyla 7.790,71 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.00 itibarıyla yüzde 0,12 düşüşle 1,081 seviyesinden işlem gördü.

Fransa'da "siyasi deprem"

Küresel piyasalarda yatırımcılar ABD Başkanı Trump'ın 2 Nisan'da açıklayacağı yeni ticaret politikasına hazırlanırken, Fransa'da Paris Ceza Mahkemesi, geçen yıl görülmeye başlanan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir önceki seçimlerde de en büyük rakibi olan Fransız siyasetçi Le Pen'in yargılandığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, 2027'deki cumhurbaşkanı seçimleri için yeniden adaylığını duyuran Le Pen ve beraberindeki 8 Avrupa Parlamentosu (AP) üyesini, yolsuzluktan suçlu (hayali istihdam oluşturarak zimmetine para geçirmek) buldu.

Paris Ceza Mahkemesi, Paris Savcılığının yargı makamının itirazları ve temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemek yerine aşırı sağcı lider hakkında 5 yıl boyunca seçimlerden men yasağının derhal uygulanması talebini kabul etti.

Paris Ceza Mahkemesi, Le Pen hakkında 5 yıl siyasi men yasağının derhal uygulanmasına, 2 yılı ertelenmiş 2 yılı elektronik kelepçe ile gözetim altında geçirilmek üzere 4 yıl hapis cezası ve 100 bin avro para cezası verilmesine karar verdi.

Mahkemenin kararı siyasi şok dalgası oluştururken, Fransa'nın bir sonraki cumhurbaşkanlığı yarışını da etkiledi.

Le Pen'in, görevdeki Emmanuel Macron'un iki dönem görev yaptıktan sonra tekrar aday olamadığı için bir sonraki cumhurbaşkanı seçimlerini kazanma şansı yüksek görünüyordu. Söz konusu karar ülkede "siyasi deprem" etkisi oluştururken, Le Pen'e desteğin, kararı demokrasiye bir saldırı olarak gören Avrupa'daki sağ popülist kamptan gelmesi dikkati çekti.

Öte yandan, yüksek bütçe açığına sahip Fransa'da geçen yılın son haftalarında derinleşen siyasi kriz mali piyasaları tedirgin etmiş, ülkenin risk primi de yükselmişti. Kamu maliyesinin yeniden yapılandırılması konusunda ciddi şüphelerin oluşması birçok şirketi tedirgin etmiş, yatırımcılar da Fransız varlıklarını cezalandırmıştı.

Altın ons fiyatı 3 bin 100 doların üzerine çıktı

Bu arada, Fransa'da siyasi deprem ve Trump'ın yeni otomobil tarifelerini açıklamasının ardından tırmanan küresel ticaret gerilimleri ve bunun sonuçlarına ilişkin endişeler, altının ons fiyatını rekor seviyeye taşımaya devam ediyor.

Bugün altının ons fiyatı 3 bin 100 dolar sınırını geçerek 3 bin 127 dolarla rekor tazeledi. Yeni yılın ilk gününe yaklaşık 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kazandı ve bu yıl 19 kez rekor yeniledi.

Trump'ın ikinci kez göreve gelmesi, altında son rallinin en önemli tetikleyicilerinden biri olurken, Başkan Trump'ın göreve başlamasından beri piyasalarda risk ve belirsizliğin büyük ölçüde artması dikkati çekiyor.