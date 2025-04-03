Avrupa borsalarında negatif seyir! Gözler ECB toplantı tutanaklarında

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD tarifelerini değerlendirdi ve "Belirsizlik artacak ve daha fazla korumacılığı tetikleyecek. Sonuçları korkunç olacak" dedi.

Başkan Trump'ın başkalarının mevcut kurallardan haksız yere yararlandığı konusundaki görüşüne katıldığını aktaran Von der Leyen, dünya ticaret sistemini küresel ekonominin gerçeklerine uygun hale getirmek için her türlü çabayı desteklemeye hazır olduklarını ifade etti. Analistler, AB tarafının öncelikle diyalog temelli bir çözüm stratejisini öncelediğini belirterek, gelecek dönemde sonuç alınmaması durumunda ABD'ye karşı tarife ve bazı ticari düzenlemelerin masaya yatırılabileceğini kaydetti.

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 düşüşle 530 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,4 azalışla 22.077 puanda ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,5 kayıpla 37.875 puanda bulunuyor.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 azalışla 13.199 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,8 düşüşle 7.721 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 8.500 puandan işlem görüyor.

Ekonomi gündemi

Bugün dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerin yanı sıra Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve ABD'de dış ticaret dengesi ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edilecek.