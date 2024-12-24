Avrupa borsalarında pozitif seyir söz konusu (24 Aralık 2024)

Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir izlenirken, bazı bölgelerde yarım gün bazı bölgelerde ise tam gün işlem gerçekleştirilmeyecek. Bugün Almanya ve İtalya'da Noel tatili sebebiyle işlem gerçekleşmezken, İngiltere, Fransa ve İspanya'da erken kapanış yapılacak.

Yılın son günlerine girilirken Avrupa genelinde 20 Ocak'ta göreve başlayacak yeni ABD yönetiminin ticari politikalarına yönelik soru işaretleri risk iştahını sınırlıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın ABD'deki yeni yönetimin alacağı kararlara göre para politikasında ayarlamalara gidebileceği belirten analistler, veriler uygun olduğu sürece güvercin duruşun devam edebileceğini söyledi.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 504,3 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 artışla 8.131 puan seviyesinde bulunuyor. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 7.311 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,3 kazançla 11.468 puandan işlem görüyor.