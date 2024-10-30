Avrupa borsalarında satış ağırlıklı seyir izleniyor

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir hakim olurken, Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da bugün açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağında. Bölge genelinde enflasyon korkuları yerini resesyon endişelerine bırakırken, büyüme verilerinden alınacak sinyallerin Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik daha çok ipucu vermesi bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası üyelerinin sözle yönlendirmelerinde bankanın faiz indirim hızına ilişkin sinyaller aranırken, dün açıklamalarda bulunan ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, bankanın enflasyonu düşürmede önemli ilerleme kaydettiğini ancak henüz zafer ilan edemediğini söyledi.

Almanya'da kasım ayı Tüketici Güven Endeksi'nde 2,7 puan artış

Dün açıklanan verilere göre Almanya'da bu ay için eksi 21 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, hane halkının gelir beklentileri konusunda daha iyimser olması nedeniyle kasım ayı için 2,7 puan artışla eksi 18,3 puana yükseldi.

Kurumsal tarafta ise Lufthansa Grubu’nun üçüncü çeyrek bilançosunda şirket kârının yıllık bazda yüzde 9 gerilediği bildirilirken, Alman hava yolu firmasının hisselerinde yüzde 5’e yakın gerileme yaşandı.

Günün geri kalanında, Almanya'da işsizlik oranı, büyüme ve enflasyon, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve büyüme, ABD'de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı takip edilecek.