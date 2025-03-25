Avrupa borsalarının pozitif seyrettiği günde Almanya Ifo iş dünyası güven endeksi açıklandı!

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ediyor. Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, tarifelere ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

Bölgede açıklanan verilere göre Almanya’da mart ayı Ifo iş dünyası güven endeksi 86,7 olarak açıklandı ve beklentilerin altında gerçekleşti.

Borsada son durum...

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 551 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 22.946 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 kazançla 8.673 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 39.255 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 artışla 13.431 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 primle 8.069 puanda bulunuyor.