Avrupa ve Asya borsalarında satış baskısı! Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarife politikalarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle yön arayışı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerde esneklik sinyali vermesi, risk iştahını bir miktar artırsa da, karşılıklı tarifelere yönelik haber akışı yatırımcıları temkinli olmaya itiyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de piyasalardaki belirsizliğe dikkat çekti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, iş dünyasında kaygıların arttığını belirtirken, New York Fed Başkanı John Williams, ekonomide çok fazla bilinmeyen olduğunu ve farklı senaryoların mümkün olduğunu vurguladı. Para piyasalarında Fed’in ilk faiz indirimine haziran ayında gitme ihtimali yüzde 85 olarak fiyatlanıyor.

Kanada’da ise Başbakan Mark Carney, parlamentoyu feshederek 28 Nisan'da erken seçim yapılacağını duyurdu. Carney, ABD'nin ticaret politikalarının ülke ekonomisi üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu savundu.

Piyasalarda son durum

* ABD’de S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endeksleri cuma gününü yükselişle tamamlarken, vadeli kontratlar haftaya pozitif başladı.

* Avrupa borsaları, ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle düşüş kaydetti. Almanya, 500 milyar avroluk altyapı ve iklim fonunu onayladı.

* Asya’da Japonya hariç endekslerde satış baskısı görüldü. Japonya’da imalat sanayi PMI 48,3 ile daralmaya işaret etti.

* Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 7,81 kayıpla 9.044,64 puana geriledi.

* Dolar/TL 38,00 seviyesinde işlem görürken, altının ons fiyatı 3.022 dolara geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, dünya genelinde ise imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtiyor.